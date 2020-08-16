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Финансовая поддержка Ливана зависит от реформ, - госдеп США

Бейрут, Воскресенье 16 августа 2020 02:02
Финансовая поддержка Ливана зависит от реформ, - госдеп США
Фото: Дэвид Хейл (president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

США планируют выделить 30 млн долларов дополнительных средств

Ливан получит финансовую поддержку только тогда, когда его лидеры проведут реформы. Власти Ливана должны наконец отреагировать на требования своего народа о надлежащем управлении и покончить с коррупцией.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, пишет Reuters.

Он отметил, что США готовы сотрудничать с Конгрессом, чтобы выделить до 30 млн долларов дополнительных средств, чтобы обеспечить поток зерна через порт Бейрута на срочной временной основе.

"Когда мы увидим ливанских лидеров, приверженных реальным переменам, переменам на словах и делах, Америка и ее международные партнеры отреагируют на системные реформы постоянной финансовой поддержкой", - сказал Хейл.

Напомним, 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту, в результате которого погибли свыше 170 человек и тысячи получили ранения. Вскоре по Ливану прокатились протесты. Правительство страны объявило о своей отставке.

Ранее Германия заявила о готовности предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрывов в Бейруте в обмен на борьбу с коррупцией.

Также глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Ливану необходимо правительство, способное бороться с коррупцией и проводить реформы.

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