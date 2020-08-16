Финансовая поддержка Ливана зависит от реформ, - госдеп США

Фото: Дэвид Хейл (president.gov.ua)

США планируют выделить 30 млн долларов дополнительных средств

Ливан получит финансовую поддержку только тогда, когда его лидеры проведут реформы. Власти Ливана должны наконец отреагировать на требования своего народа о надлежащем управлении и покончить с коррупцией.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, пишет Reuters.

Он отметил, что США готовы сотрудничать с Конгрессом, чтобы выделить до 30 млн долларов дополнительных средств, чтобы обеспечить поток зерна через порт Бейрута на срочной временной основе.

"Когда мы увидим ливанских лидеров, приверженных реальным переменам, переменам на словах и делах, Америка и ее международные партнеры отреагируют на системные реформы постоянной финансовой поддержкой", - сказал Хейл.

Напомним, 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту, в результате которого погибли свыше 170 человек и тысячи получили ранения. Вскоре по Ливану прокатились протесты. Правительство страны объявило о своей отставке.

Ранее Германия заявила о готовности предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрывов в Бейруте в обмен на борьбу с коррупцией.

Также глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Ливану необходимо правительство, способное бороться с коррупцией и проводить реформы.