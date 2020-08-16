Фінансова підтримка Лівану залежить від реформ, - держдеп США

Фото: Девід Хейл (president.gov.ua)

США планують виділити 30 млн доларів додаткових коштів

Ліван отримає фінансову підтримку тільки тоді, коли його лідери проведуть реформи. Влада Лівану повинні нарешті відреагувати на вимоги свого народу про належноме управлінні і покінчити з корупцією.

Про це заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Хейл, пише Reuters.

Він зазначив, що США готові співпрацювати з Конгресом, щоб виділити до 30 млн доларів додаткових коштів, щоб забезпечити потік зерна через порт Бейрута на терміновій тимчасовій основі.

"Коли ми побачимо ліванських лідерів, прихильних реальних змін, змін на словах і ділах, Америка і її міжнародні партнери відреагують на системні реформи постійної фінансовою підтримкою", - сказав Хейл.

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту, в результаті якого загинули понад 170 осіб і тисячі отримали поранення. Незабаром по Лівану прокотилися протести. Уряд країни оголосив про свою відставку.

Раніше Німеччина заявила про готовність надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибухів в Бейруті в обмін на боротьбу з корупцією.

Також глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Лівану необхідно уряд, здатний боротися з корупцією і проводити реформи.