UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінансова та матеріальна допомога Японії Україні перевищила 1,6 млрд доларів, - МЗС

Фото: фінансова та матеріальна допомога Японії Україні перевищила 1,6 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За підсумками 2022 року уряд Японії надав Україні фінансову та матеріальну допомогу на 1,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

"У Японії обсяг офіційної допомоги на розвиток минулого року значно зріс, оскільки уряд зробив різні кроки за допомогою України, які коштували 1,6 млрд доларів", - йдеться у звіті МЗС Японії.

Зазначається, що за підсумками 2021 року Японія стала третьою за обсягом виділених на міжнародний розвиток коштів донором у світі після США та Німеччини серед усіх членів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Також повідомляється, що японська офіційна допомога в 2021 році, підрахована за міжнародними стандартами системи еквівалентних грантів, зросла на 8,4% порівняно з попереднім роком і досягла близько 17,63 млрд. доларів.

Якщо ж у цю суму додати пільгові кредити, надані Японією іншим країнам, обсяг виділеної допомоги на розвиток досягає 21,95 млрд доларів.

Одним з основних факторів, які спонукали владу Японії наростити обсяг міжнародної допомоги, стала пандемія COVID-19, яка суттєво обмежила джерела фінансування для країн, що особливо залежать від туризму.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії надасть Україні близько 170 млн доларів, які витратить на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки.

Також раніше стало відомо, що Японія відправить в Україну велику партію енергетичного обладнання – близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяВторгнення Росії до України