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Фінансова розвідка України назвала суму підозрілих операцій через банки з початку року

Фото: Держфінмоніторинг з початку року заблокував 3,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба фінансового моніторингу України як підрозділ фінансової розвідки України за 9 місяців 2023 року направила до правоохоронних органів 870 матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держфінмоніторингу.

За даними прес-служби, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд гривень. Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 3,6 млрд гривень.

"Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції)", - йдеться в повідомленні.

Так, за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 207 таких матеріалів.

Фінансова система України під час війни

Нагадаємо, у 2022 році в Україні був ухвалений закон про захист фінансової системи України від дій Російської Федерації та Республіки Білорусь як країн, що здійснюють або сприяють збройній агресії проти України.

Закон передбачає

  • недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами Росії та/або Білорусі;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів - суб'єктів первинного фінансового моніторингу громадянами та юридичними особами, які є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян Росії та/або Білорусі, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);
  • встановлення обов’язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про "порогові" операції (400 тисяч гривень і більше) з суб'єктами, пов’язаними з Росією та/або Білоруссю.
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Государственный комитет финансового мониторинга