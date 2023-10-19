Финансовая разведка Украины назвала сумму подозрительных операций через банки с начала года

По данным пресс-службы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд гривен. Сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,6 млрд гривен.

"В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению). конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции)", - говорится в сообщении.

Так, за 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 207 таких материалов.

Финансовая система Украины во время войны

Напомним, в 2022 году в Украине был принят закон о защите финансовой системы Украины от действий Российской Федерации и Республики Беларусь как стран, осуществляющих или способствующих вооруженной агрессии против Украины.

Закон предусматривает