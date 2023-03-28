Фінансова поліція Франції обшукала офіси найбільших банків

Представник фінансової прокуратури PNF підтвердила повідомлення газети Le Monde, в яких йшлося про те, що розслідування було пов'язане з виплатою дивідендів, а також торкнулося Exane і Natixis.

PNF заявила, що наразі тривають п'ять розслідувань, пов'язаних з так званою практикою "сукупності", за допомогою якої багаті клієнти намагалися ухилитися від сплати податків на дивіденди за допомогою складних юридичних структур.

"Поточні операції, на підготовку яких знадобилося кілька місяців, проводяться 16 слідчими суддями та понад 150 слідчими", - йдеться у заяві.

Як зазначає Bloomberg, розслідування лазівок, які використовуються для зниження податків на дивіденди, стало продовженням скандалу у Німеччині. Прокурори із цієї країни також беруть участь у французькому розслідуванні.

Французьким банкам, у тому числі Societe Generale та BNP Pariba, загрожує колективний штраф у розмірі понад 1 мільярд євро в рамках розслідування податкового шахрайства та відмивання грошей, пов'язаних із виплатою дивідендів.