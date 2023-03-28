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Финансовая полиция Франции обыскала офисы крупнейших банков

Фото: во Франции обыскали офисы крупнейших банков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Французские власти во вторник, 28 марта, провели обыски в офисах нескольких крупных банков, в том числе Societe Generale, BNP Paribas и HSBC, по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель финансовой прокуратуры PNF подтвердила сообщения газеты Le Monde, в которых говорилось, что расследование было связано с выплатой дивидендов, а также затронуло Exane и Natixis.

PNF заявила, что в настоящее время ведутся пять расследований, связанных с так называемой практикой "совокупности", с помощью которой богатые клиенты пытались уклониться от уплаты налогов на дивиденды с помощью сложных юридических структур.

"Текущие операции, на подготовку которых потребовалось несколько месяцев, проводятся 16 следственными судьями и более 150 следователями", - говорится в заявлении.

Как отмечает Bloomberg, расследование лазеек, используемых для снижения налогов на дивиденды, стало продолжением скандала в Германии. Прокуроры из этой страны также участвуют во французском расследовании.

Французским банкам, в том числе Societe Generale и BNP Pariba, грозит коллективный штраф в размере более 1 миллиарда евро в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с выплатой дивидендов.

Ранее в Германии проходили обыски в Deutsche Bank по обвинению в содействии клиентам в оформлении офшорных компаний и переводе необлагаемых налогом доходов на счета Deutsche Bank.

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