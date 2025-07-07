Фінансова подушка України зросла на півмільярда доларів завдяки допомозі союзників

Завдяки збільшенню міжнародної допомоги Нацбанк наростив резерви. Обсяг є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Міжнародні резерви України протягом червня 2025 року зросли на 1,2% (на 530,1 млн доларів) до 45,066 млрд доларів.



Як зазначили в НБУ, така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зміна в червні

За зданими НБУ на валютні рахунки уряду в НБУ в червні надійшло 4,087 млрд доларів в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). З цієї суми:

1,690 млрд доларів - від Канади;

1,247 млрд доларів - через рахунки Світового банку;

1,150,7 млрд доларів - від Євросоюзу.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 524,0 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 426,2 млн доларів.

Також НБУ продав з резервів на міжбанку 2,955 млрд доларів.