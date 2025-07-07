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Фінансова подушка України зросла на півмільярда доларів завдяки допомозі союзників

Україна, Понеділок 07 липня 2025 11:58
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Фінансова подушка України зросла на півмільярда доларів завдяки допомозі союзників Фото: НБУ назвав обсяг резервів на 1 липня (Ві
Автор: Олександр Білоус

Завдяки збільшенню міжнародної допомоги Нацбанк наростив резерви. Обсяг є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Міжнародні резерви України протягом червня 2025 року зросли на 1,2% (на 530,1 млн доларів) до 45,066 млрд доларів.
Фінансова подушка України зросла на півмільярда доларів завдяки допомозі союзників

Як зазначили в НБУ, така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зміна в червні

За зданими НБУ на валютні рахунки уряду в НБУ в червні надійшло 4,087 млрд доларів в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). З цієї суми:

  • 1,690 млрд доларів - від Канади;
  • 1,247 млрд доларів - через рахунки Світового банку;
  • 1,150,7 млрд доларів - від Євросоюзу.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 524,0 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 426,2 млн доларів.

Також НБУ продав з резервів на міжбанку 2,955 млрд доларів.

Міжнародні резерви

НБУ очікує, що цього року Україна отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд доларів) насамперед завдяки швидшому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans.

Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд доларів і надалі забезпечувати стійкість валютного ринку.

Однак, через скорочення обсягів міжнародної фінансової допомоги й зростання обслуговування та виплат за зовнішнім державним боргом валові резерви знизяться до 47-49 млрд доларів у 2026-2027 роках.

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Національний банк України
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