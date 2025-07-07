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Финансовая подушка Украины выросла на полмиллиарда долларов благодаря помощи союзников

Украина, Понедельник 07 июля 2025 11:58
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Финансовая подушка Украины выросла на полмиллиарда долларов благодаря помощи союзников Фото: НБУ назвал объем резервов на 1 июля (Ви
Автор: Александр Белоус

Благодаря увеличению международной помощи Нацбанк нарастил резервы. Объем является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Международные резервы Украины в течение июня 2025 года выросли на 1,2% (на 530,1 млн долларов) до 45,066 млрд долларов.
Финансовая подушка Украины выросла на полмиллиарда долларов благодаря помощи союзников

Как отметили в НБУ, такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Изменение в июне

По данным НБУ на валютные счета правительства в НБУ в июне поступило 4,087 млрд долларов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Из этой суммы:

  • 1,690 млрд долларов - от Канады;
  • 1,247 млрд долларов - через счета Всемирного банка;
  • 1,150,7 млрд долларов - от Евросоюза.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 524,0 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 426,2 млн долларов.

Также НБУ продал из резервов на межбанке 2,955 млрд долларов.

Международные резервы

НБУ ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.

Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка.

Однако, из-за сокращения объемов международной финансовой помощи и роста обслуживания и выплат по внешнему государственному долгу валовые резервы снизятся до 47-49 млрд долларов в 2026-2027 годах.

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