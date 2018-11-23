Финансисты назвали основные риски для сектора

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В опросе НБУ приняли участие руководители банков, страховых и инвестиционных компаний

В ноябре 2019 года важнейшим фактором риска для финансового сектора были коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Национального банка.

Также в пятерку рисков финсектора вошли состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями; политическая и социальная ситуация в стране; состояние защиты прав кредиторов и инвесторов; мошенничество и кибернетические угрозы.

bank.gov.ua

По данным опроса, 69% респондентов оценили текущее состояние финансового сектора как удовлетворительное, 12% - как хорошее. При этом 73% опрошенных убеждены, что в ближайшие полгода состояние финансового сектора не изменится, а еще 15% - что улучшится.

bank.gov.ua

"Хотя предварительный опрос (май 2018 года) зафиксировало более оптимистичные настроения: тогда улучшения состояния финсектора ожидало 35% респондентов", - отметили в НБУ.

Более две трети опрошенных оценивают общий уровень риска в финансовом секторе как средний, еще четверть считает, что он выше среднего. Вместе с тем, оценки устойчивости финансового сектора к негативным шокам значительно улучшились: 69% опрошенных назвали ее средним (52% в мае), а 12% оценили уровень устойчивости высокий (0% в мае).

bank.gov.ua

Опрос НБУ проводился с 5 до 15 ноября 2018 года. Участие в нем приняли руководители 19 банков, 4 страховых и 3 инвестиционных компаний.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, среди проблем, которые больше всего мешают развитию Украины, в августе 2018 года граждане чаще указывали коррупцию (78,9%). Еще 55,1% указали среди главных проблем войну на Донбассе, 32,3% - засилье олигархов в экономике.

Отметим, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года наибольшей угрозой украинцы считали экономический упадок серьезный экономический кризис (57,6%), обеднение населения, значительное имущественное расслоение (41,5%), обесценивание гривны (35,6%).