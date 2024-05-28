Фінансисти спрогнозували курс долара в Україні на найближчі місяці

Що чекає на гривню

Вірогідно, українці й надалі спостерігатимуть поступовий тренд на знецінення гривні, але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах. Це дозволить зберігати привабливість гривневих активів для населення та бізнесу і не підігріватиме девальваційні настрої, упевнений керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль.

Схоже, гривня поволі перебралася в новий курсовий діапазон – 40-41 за долар. Саме в цьому коридорі найближчим часом відбуватимуться курсові коливання, прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Швидше за все, упевнені опитані РБК-Україна фінансові експерти, з часом девальвація гривні продовжиться. Але строго під контролем НБУ.

Станом на 28 травня офіційний курс гривні досяг значення 40,3 за долар.

Джерело: НБУ

Нагадаємо, українська національна валюта б’є курсові рекорди. Ще в п’ятницю, 24 травня, офіційний курс гривні відчутно не дотягував до 40. А вже в понеділок, 27 травня, сягнув 40,1153 гривень за долар, втративши з п’ятниці одразу 19 копійок на доларі. На готівковому банківському ринку середній курс продажу долара сягнув позначки 40,5 гривні. Курс продажу на міжбанківському валютному ринку досяг значення 40,31.

Станом на 28 травня курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання слідом за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Ослаблення офіційного курсу гривні викликане, швидше за все, не збільшенням попиту на іноземну валюту, а іншими факторами. Наприклад, можливим "політичним" рішенням НБУ щодо необхідності подальшої контрольованої девальвації гривні. На цій думці сходяться опитані РБК-Україна фінансові експерти.