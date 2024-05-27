П'ятий рекорд за тиждень: НБУ знову підвищив курс долара

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це п'ятий рекорд за останній тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 28 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,3012 грн. за 1 долар (+0,1859 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 27 травня - 40,1153.

Долар дорожчає протягом тижня та виріс на 88 копійок (з 39,4272 грн/долар на 20 травня).

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Курс євро становитиме 43,759 гривень за 1 євро (+0,2680 грн). Це також максимум. Попередній максимум було встановлено 27 травня – 43,491.

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 40,28-40,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара зріс на 30 копійок до 40,55 грн/долар.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку протягом кількох минулих тижнів зростання, як і подальше зниження курсів, не перевищувало в середньому 0,6-0,8 гривень.

За його словами, не виключено, що наприкінці травня зростання курсу зміниться зниженням відповідно до тактики НБУ.