Финансисты спрогнозировали курс доллара в Украине на ближайшие месяцы

Что ждет гривну

Вероятно, украинцы и дальше будут наблюдать постепенный тренд на обесценивание гривны, но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах. Это позволит сохранять привлекательность гривневых активов для населения и бизнеса и не будет подогревать девальвационные настроения, уверен руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль.

Похоже, гривна медленно перебралась в новый курсовый диапазон – 40-41 за доллар. Именно в этом коридоре в ближайшее время будут проходить курсовые колебания, прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Скорее всего, уверены опрошенные РБК-Украина финансовые эксперты, со временем девальвация гривны продолжится. Но строго под контролем НБУ.

По состоянию на 28 мая официальный курс гривны достиг 40,3 доллара.

Источник: НБУ

Напомним, что украинская национальная валюта бьет курсовые рекорды. Еще в пятницу, 24 мая, официальный курс гривны ощутимо не дотягивал до 40. А уже в понедельник, 27 мая, достиг 40,1153 гривен за доллар, потеряв с пятницы сразу 19 копеек на долларе. На наличном банковском рынке средний курс продажи доллара достиг отметки 40,5 гривны. Курс продаж на межбанковском валютном рынке достиг значения 40,31.

По состоянию на 28 мая курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти вслед за ростом на межбанковском валютном рынке.

Ослабление официального курса гривны вызвано скорее всего не увеличением спроса на иностранную валюту, а другими факторами. Например, возможным "политическим" решением НБУ о необходимости дальнейшей контролируемой девальвации гривны. В этом мнении сходятся опрошенные РБК-Украина финансовые эксперты.