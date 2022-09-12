Фінансує "ДНР" та веде бізнес у Криму. Арештовано майно екснардепа Горбатова

Суд арештував майно колишнього народного депутата Валерія Горбатова. Він веде незаконний бізнес у Криму, а також фінансує окупантів так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Горбатов на початку 2000-х очолював Раду міністрів Криму. Після окупації півострова він продовжив вести незаконний бізнес та сплачувати податки Росії.

Суд наклав арешт на активи наближеної до нього особи, на яку він переоформив свої підприємства. Таким чином екснардеп намагався приховати незаконну діяльність.

Суд арештував 3 квартири, 8 адміністративних будівель, 2 житлових будинки, 15 об’єктів нежитлового фонду та 42 транспортних засоби (8 легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення, причепи). Загальна площа арештованих будівель складає 5 тисяч квадратних метрів.

Що відомо про справу Горбатова

У червні 2022 року ДБР викрило екснардепа на фінансуванні так званої "ДНР". Також Горбатов привласнив культурну спадщину України, викрадену з музеїв Криму та куплену у "чорних археологів".

Крім того, колаборант має тісні дружні стосунки з "главою" Криму Сергієм Аксьоновим. Вони володіють спільним бізнесом, а дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Горбатову.

Колишній нардеп має безпосереднє відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", які діють на тимчасово окупованій території. Фірми Горбатова також працюють і в Криму, але вони оформлені на його сина, племінника та інших довірених осіб.

Проти колаборанта відкрили кримінальну справу за двома статтями ККУ. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.