Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ назвали сумму за май

Пенсионный фонд Украины 25 мая завершил финансирование пенсий за май. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,7 млрд гривен, что больше, чем в апреле (48,5 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Напомним, по данным Минсоцполитики, около 300 тысяч украинцев на оккупированных территориях не могут получить пенсии через Укрпочту.

Для тех украинцев, которые пока не могут получить деньги, открывают счета в Ощадбанке и на них засчитывают пенсионные выплаты. Этими средствами пенсионеры могут воспользоваться, обратившись в Ощадбанк при первой возможности. Также можно дождаться, когда Укрпочта сможет работать в регионе, и тогда получить всю сумму по месту жительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.