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Фінансування пенсій збільшили: у ПФУ назвали суму за травень

Фото: пенсії за травень 2022 профінансували на 48,7 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 травня завершив фінансування пенсій за травень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 48,7 млрд гривень, що більше, ніж у квітні (48,5 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, направлено:

  • 10,6 млрд гривень - на виплату пенсій через Укрпошту,
  • 38,1 млрд гривень - на виплату пенсій через уповноважені банки.

Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням Укрпошти, на 26 травня доставлено 87,31% профінансованої суми.

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, близько 300 тисяч українців на окупованих територіях не можуть отримати пенсії через Укрпошту.

Для тих українців, які поки не можуть отримати гроші, відкривають рахунки в Ощадбанку і на них зараховують пенсійні виплати. Цими коштами пенсіонери можуть скористатися, звернувшись в Ощадбанк при першій можливості. Також можна дочекатися, коли Укрпошта зможе працювати в регіоні, і тоді отримати всю суму за місцем проживання.

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Пенсионный фонд Украины