В Кабмине разработали механизм для получения пенсий на оккупированных территориях: в чем он заключается

Не все, кто сейчас проживает на оккупированных территориях, может получить насчитанные пенсионные выплаты наличными или вообще использовать их, Поэтому в Кабмине разработали механизм, позволяющий обойти эту сложность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра соцполитики Марины Лазебной.

"Банки все 100% пенсионных выплат зачисляют на карты, но на части оккупированных территорий ими невозможно воспользоваться", - сказала она.

По подсчетам Лазебной, из всех пенсионеров, получавших выплаты по месту жительства, около 300 тыс. человек почтовый оператор не имеет сегодня возможности донести пенсию на оккупированных территориях.

Для тех украинцев, которые пока не могут получить деньги, открывают счета в "Ощадбанке" и на них засчитывают пенсионные выплаты.

Этими средствами пенсионеры могут воспользоваться, обратившись в "Ощадбанк" по первой возможности. Также можно дождаться, когда "Укрпочта" сможет работать в регионе, и тогда получить всю сумму по месту жительства.

Отметим, в 6 регионах Украины, где есть оккупированные города и села из 2,9 млн пенсионеров, пенсию получили 2,6 млн человек (90%).