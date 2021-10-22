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Финансирование "Нафтогаза" из госбюджета может возобновиться после 6-летнего перерыва

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Украина, Пятница 22 октября 2021 10:55
Финансирование "Нафтогаза" из госбюджета может возобновиться после 6-летнего перерыва Фото: "Нафтогаз" может снова получать деньги из госбюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Кабинет министров может начать финансировать "Нафтогаз", если в этом появится острая необходимость. Этот вопрос уже согласован с МВФ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге энергокризиса. Кабмин может возобновить финансирование "Нафтогаза".

При необходимости "Нафтогазу" могут выделить трансферты из госбюджета. Как стало известно изданию, такой вариант обсуждался и по информации источников издания, был согласован с Международным валютным фондом в ходе пересмотра условий программы финансирования. В последний раз рекапитализация НАК из госбюджета была в 2015 году.

Вместе с тем, в ближайшее время выделение бюджетных денег НАК не планируется. Возможно, бюджетная поддержка НАК все же понадобится в следующем году, уже после отопительного сезона. Не стоит исключать ситуацию, что после зимы "Нафтогазу" неоткуда будет брать деньги на закачку газа. А если цены существенно не упадут, средств потребуется довольно много, учитывая, что стоимость газа для бытовых потребителей и ТКЭ будет неизменной до весны.

Напомним, "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что к маю следующего года цена на газ стабилизируется. Как заявил глава НАК Юрий Витренко, это позволит компании установить в годовом тарифе для населения приемлемую стоимость.

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