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Витренко надеется на снижение цен на газ весной следующего года

Новина українською →
Украина, Четверг 21 октября 2021 16:15
Витренко надеется на снижение цен на газ весной следующего года Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что к маю следующего года цена на газ стабилизируется. Это позволит компании установить в годовом тарифе для населения приемлемую стоимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко DW Ukrainian.

"Мы надеемся, что до мая цена нормализуется, и когда мы будем фиксировать цены на следующий период, мы это будем делать на приемлемом уровне для большинства украинских потребителей", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

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