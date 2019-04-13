Финансирование атаки на Триполи предоставляла Саудовская Аравия - WSJ

Саудовская Аравия предлагала финансовую помощь Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара для его спецоперации по захвату ливийской столицы Триполи. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Речь идет о финансировании в размере десятков миллионов долларов. Газета отмечает, что предложение Хафтару поступила во время его визита в Саудовскую Аравию. Это произошло за несколько недель до того, как Хафтар начал наступление на Триполи 4 апреля.

Один из источников из Эр-Рияда газете WSJ сообщило, что в своем предложении Саудивька Аравия была "довольно щедрая". Поэтому ливийский фельдмаршал согласился на предложение Эр-Рияда.

На запрос журналистов правительство Саудовской Аравии отвечать не стало.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения ООН, за шесть дней боев в Триполи погибли 56 человек. Еще 266 человек получили ранения. Армия власти Ливии продолжает бои с силами повстанцев за контроль над Триполи.