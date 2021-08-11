UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Финансировали провокации ко Дню Независимости: СБУ разоблачила нелегальные криптообменники

Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила работу нелегальных криптообменников, которые причастны к финансированию провокаций ко Дню Независимости Украины. Ежемесячно через учреждения проводили около 30 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подпольные криптообменники позволяли не только проводить анонимные платежи, но и обналичивать теневые средства.

"Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и тому подобное”, - отмечает пресс-служба.

С начала текущего года услугами сети подпольных криптообменников воспользовались более тысячи клиентов, среди которых были и организаторы массовых протестов ко Дню Независимости.

"Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода", - добавляет пресс-служба СБУ.

В результате санкционированных обысков в офисах криптообменников, правоохранители изъяли:

  • компьютеры и серверное оборудование, доказывающие противоправную деятельность;
  • мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло скрывать место пребывания злоумышленников;
  • печати и документы;
  • наличность в размере 1 млн гривен.
Фото: СБУ разоблачила криптообменники, которые финансировали провокации ко Дню Независимости (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДень независимости Украины