Финансировали провокации ко Дню Независимости: СБУ разоблачила нелегальные криптообменники

Подпольные криптообменники позволяли не только проводить анонимные платежи, но и обналичивать теневые средства.

"Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и тому подобное”, - отмечает пресс-служба.

С начала текущего года услугами сети подпольных криптообменников воспользовались более тысячи клиентов, среди которых были и организаторы массовых протестов ко Дню Независимости.

"Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода", - добавляет пресс-служба СБУ.

В результате санкционированных обысков в офисах криптообменников, правоохранители изъяли:

компьютеры и серверное оборудование, доказывающие противоправную деятельность;

мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло скрывать место пребывания злоумышленников;

печати и документы;

наличность в размере 1 млн гривен.