Фінансували провокації до Дня Незалежності: СБУ викрила нелегальні криптообмінники

СБУ викрила роботу нелегальних криптообмінників, які причетні до фінансування провокацій до Дня Незалежності України. Щомісяця через установи проводили близько 30 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Підпільні криптообмінники дозволяли не лише проводити анонімні платежі, але й переводити тіньові кошти в готівку.
"Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" тощо”, - відзначає пресслужба.
Від початку поточного року, послугами мережі підпільних криптообмінників скористалися більше тисячі “клієнтів”, серед яких були й організатори масових протестів до Дня Незалежності.
"Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу", - додає пресслужба СБУ.
Внаслідок санкціонованих обшуків у офісах криптообмінників, правоохоронці вилучили: