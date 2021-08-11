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Фінансували провокації до Дня Незалежності: СБУ викрила нелегальні криптообмінники

Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила роботу нелегальних криптообмінників, які причетні до фінансування провокацій до Дня Незалежності України. Щомісяця через установи проводили близько 30 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Підпільні криптообмінники дозволяли не лише проводити анонімні платежі, але й переводити тіньові кошти в готівку.

"Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" тощо”, - відзначає пресслужба.

Від початку поточного року, послугами мережі підпільних криптообмінників скористалися більше тисячі “клієнтів”, серед яких були й організатори масових протестів до Дня Незалежності.

"Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу", - додає пресслужба СБУ.

Внаслідок санкціонованих обшуків у офісах криптообмінників, правоохоронці вилучили:

  • комп’ютери та серверне обладнання, які доказують протиправну діяльність;
  • мобільні термінали з програмним забезпеченням, яке дозволяло приховувати місце перебування зловмисників;
  • печатки й документи;
  • готівку у розмірі 1 млн гривень.
Фото: СБУ викрила криптообмінники, які фінансували провокації до Дня Незалежності (ssu.gov.ua)

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