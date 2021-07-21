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Финальное заседание по иску заводов Коломойского против закрытия "Роттердам+" пройдет 28 июля

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Киев, Среда 21 июля 2021 13:36
Финальное заседание по иску заводов Коломойского против закрытия "Роттердам+" пройдет 28 июля Фото: заседание по иску заводов Коломойского отложили на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Юристы ферросплавных заводов Игоря Коломойского вместе с детективами НАБУ не явились на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу "Роттердам+" в среду, 21 июля, из-за чего рассмотрение дела отложено на 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания 21 июля.

Ни адвокаты Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов, ни представители ЦПК причины своей неявки суду не сообщили.

Синхронно с адвокатами ферросплавных заводов Коломойского, на суд не явились и детективы НАБУ, которые до этого в течение года не пропустили ни одно заседание по теме "Роттердам+".

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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