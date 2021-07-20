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Суд рассмотрит иск заводов Коломойского против закрытия "Роттердам+" 21 июля

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Киев, Вторник 20 июля 2021 15:40
Суд рассмотрит иск заводов Коломойского против закрытия "Роттердам+" 21 июля Фото: следующее заседание по делу Роттердам+ состоится 21 июля
Автор: Наталия Гурковская

Высший антикоррупционный суд в среду, 21 июля, рассмотрит последнюю жалобу двух заводов Игоря Коломойского в отношении уже 4 раза закрытого дела "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение, которое было принято на заседании 19 июля,

Суд будет рассматривать общую жалобу Никопольского завода ферросплавов, Запорожского ферросплавного завода, контролируемого Игорем Коломойским против закрытия дела "Роттердам+", а также активистов из "Центра противодействия коррупции", выступающих на одной стороне с заводами олигарха.

Заседание запланировано на 9:00.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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