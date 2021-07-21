Фінальне засідання за позовом заводів Коломойського проти закриття "Роттердам+" пройде 28 липня

Юристи феросплавних заводів Ігоря Коломойського разом з детективами НАБУ не з'явилися на засідання Вищого антикорупційного суду у справі "Роттердам+" у середу, 21 липня, через що розгляд справи відкладено на 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання 21 липня.

Синхронно з адвокатами феросплавних заводів Коломойського, на суд не з'явилися і детективи НАБУ, які до цього протягом року не пропустили жодного засідання по темі "Роттердам+".

Ні адвокати Нікопольського і Запорізького феросплавних заводів, ні представники ЦПК причини своєї неявки суду не повідомили.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено більше 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.