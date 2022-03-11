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Финальное испытание для Европы. Зеленский заявил, что Украина сделала все для членства в ЕС

Автор: Константин Широкун

Президент Украины уверен, что украинский народ уже сделал все для членства Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"В Европе продолжаются дискуссии по поводу будущего членства Украины в ЕС. Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели видеть там. Среди равных", - отметил Зеленский.

Также он уверен, что принятие Украины в ЕС – это финальный экзамен для Европы. По его словам, среди лидеров есть те, кто поддерживает Украину, но есть и те, кто поддерживает только себя.

"Мы видим, как нас поддерживают народы этих стран. И это главное. Потому что я точно знаю, если бы люди решали членство в ЕС, то они бы поддержали Украину. Я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе. Ну а политики, я уверен, что они подстроятся", - добавил президент Украины.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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