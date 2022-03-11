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Фінальне випробування для Європи. Зеленський заявив, що Україна зробила все для членства в ЄС

Автор: Константин Широкун

Президент України впевнений, що український народ вже зробив все для членства України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"У Європі тривають дискусії з приводу майбутнього членства України в ЄС. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли бачити там. Серед рівних", - зазначив Зеленський.

Також він упевнений, що прийняття України в ЄС – це фінальний іспит для Європи. За його словами, серед лідерів є ті, хто підтримує Україну, але є і ті, хто підтримує тільки себе.

"Ми бачимо, як нас підтримують народи цих країн. І це головне. Тому що я точно знаю, якби люди вирішували членство в ЄС, то вони б підтримали Україну. Я знаю, що український народ вже в Євросоюзі. Ну а політики, Я впевнений, що вони підлаштуються", - додав президент України.

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