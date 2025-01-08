Фінальний пакет допомоги Україні від адміністрації Байдена буде на 500 млн доларів, - ЗМІ

Як повідомляється, фінальний пакет озброєнь для України від адміністрації Байдена, який планують оголосити у четвер, 9 січня, буде на суму 500 млн доларів.

Таким чином ще близько 3,8 млрд доларів на програму PDA залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити усю суму до кінця каденції Байдена.

Як повідомили у Пентагоні, ці кошти перейдуть в розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.