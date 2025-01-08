Финальный пакет помощи Украине от администрации Байдена будет на 500 млн долларов, - СМИ

Как сообщается, финальный пакет вооружений для Украины от администрации Байдена, который планируют объявить в четверг, 9 января, будет на сумму 500 млн долларов.

Таким образом еще около 3,8 млрд долларов на программу PDA останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена.

Как сообщили в Пентагоне, эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января.