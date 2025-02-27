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Не фінальний документ. В МЗС розповіли, що в тексті угоди з США щодо копалин

Фото: в МЗС розповіли, що в тексті угоди з США щодо копалин (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ірина Гайдук, Роман Кот

Текст угоди про корисні копалини погоджений Україною і США. У ньому немає згадок ні про борги України, ні про відшкодування майбутньої допомоги.

Про це у відповіді на питання РБК-Україна на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"В результаті роботи переговорних команд вдалося допрацювати текст. І текст угоди, на нашу думку, став значно кращим і прийнятим для підписання України. Загалом в результаті спільної роботи команд української і американської текст угоди став набагато кращий", - зазначив Тихий. 

За словами речника, уряд схвалив можливість підписання, уповноважив посадовців для того, щоб підписувати цю угоду. 

"Для нас дуже важливо, що в тексті немає згадок про борг України. Ні про 500 мільярдів, ні про інші якісь борги", - додав представник МЗС. 

Окрім того, за словами Тихого, з тексту угоди про копалини вдалося прибрати пункт про відшкодування майбутньої допомоги у розмірі 2 долари за 1. 

"І дуже важливо також спільне використання цього фонду (Інвестиційного фонду відновлення - ред.). Бо Україна та США спільно цим фондом розпоряджаються. Цей фонд наповнюється в Україні й використовується для України, для інвестування реконструкції України", - підкреслив Тихий. 

Речник міністерства додав, що ця угода має рамковий характер, це перший крок і початок процесу.

"Я закликаю вас не сприймати її як фінальний документ, а як рамковий, який розпочинає співпрацю", - резюмував Тихий. 

Угода про копалини зі США 

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 лютого затвердив текст рамкової угоди з урядом США "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".  Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в угоді є шість ключових моментів.

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив цей документ. Він також повідомив, наступний документ буде складніший та передбачає ратифікацію у Верховній раді. 

А сьогодні, 27 лютого, стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США. Уряд уповноважив підписати угоду першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

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