Не фінальний документ. В МЗС розповіли, що в тексті угоди з США щодо копалин

"В результаті роботи переговорних команд вдалося допрацювати текст. І текст угоди, на нашу думку, став значно кращим і прийнятим для підписання України. Загалом в результаті спільної роботи команд української і американської текст угоди став набагато кращий", - зазначив Тихий.

За словами речника, уряд схвалив можливість підписання, уповноважив посадовців для того, щоб підписувати цю угоду.

"Для нас дуже важливо, що в тексті немає згадок про борг України. Ні про 500 мільярдів, ні про інші якісь борги", - додав представник МЗС.

Окрім того, за словами Тихого, з тексту угоди про копалини вдалося прибрати пункт про відшкодування майбутньої допомоги у розмірі 2 долари за 1.

"І дуже важливо також спільне використання цього фонду (Інвестиційного фонду відновлення - ред.). Бо Україна та США спільно цим фондом розпоряджаються. Цей фонд наповнюється в Україні й використовується для України, для інвестування реконструкції України", - підкреслив Тихий.

Речник міністерства додав, що ця угода має рамковий характер, це перший крок і початок процесу.

"Я закликаю вас не сприймати її як фінальний документ, а як рамковий, який розпочинає співпрацю", - резюмував Тихий.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 лютого затвердив текст рамкової угоди з урядом США "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в угоді є шість ключових моментів.

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив цей документ. Він також повідомив, наступний документ буде складніший та передбачає ратифікацію у Верховній раді.