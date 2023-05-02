Фінальне фіаско. Подоляк про запуск трамваїв Путіним у Маріуполі

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що запуск трамваїв у Маріуполі російським диктатором Володимиром Путіним по відеозв'язку являється його фіаско.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

"Від глобального гравця до "пафосного відкриття трамвайних колій у знищеному українському Маріуполі". Путін ВВ (РФ). Бездоганний життєвий шлях, бездоганна кар'єра, бездоганна історична оцінка. Початок і практично фінальне фіаско", - написав Подоляк.

Раніше РБК-Україна писало, що російський диктатор Володимир Путін у режимі відеоконференції запустить в експлуатацію трамвайні колії в окупованому Маріуполі.

Також раніше Подоляк заявляв, що єдиний спосіб, за допомогою якого російський диктатор Володимир Путін може спілкуватись із зовнішнім світом - це відеозв'язок. У більшості країн йому загрожує арешт.

Нагадаємо, 19 березня російські пропагандисти заявили про нібито візит Путіна до Маріуполя.

При цьому під час візиту Путіна та спілкування з "місцевими жителями" хтось вигукнув: "Це все неправда. Це все напоказ", зіпсувавши всю постановку.

Крім того, ЗМІ встановили імена людей, які зустрічали диктатора у місті.

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