Финальная репетиция военного парада: сегодня перекроют центр Киева
Фото: в Киеве перекроют движение из-за репетиции парада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня состоится финальная репетиция военного парада ко Дню независимости. В Киеве перекроют движение транспорта.
Какие улицы перекроют, в материале РБК-Украина.
С 15: 30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:
- ул. Академика Туполева,
- просп. Победы,
- Маршала Рыбалко,
- ул. Вячеслава Чорновола,
- ул. Старовокзальной,
- ул. Жилянской,
- ул. Антоновича.
С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:
- ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик),
- ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),
- ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),
- Петровской Аллее,
- Парковой дороге,
- Владимирском спуске,
- Боричевом спуске,
- ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
- Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).
С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничат движение на:
- ул. Нижний Вал,
- ул. Глыбочицкой,
- Глибочицьком проезде,
- ул. Вячеслава Чорновола,
- просп. Победы,
- ул. Старовокзальной,
- ул. Жилянской,
- ул. Антоновича.