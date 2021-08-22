Фінальна репетиція військового параду: сьогодні перекриють центр Києва
Фото: в Києві перекриють рух через репетицію параду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні відбудеться фінальна репетиція військового параду до Дня незалежності. В Києві перекриють рух транспорту.
Які вулиці перекриють, в матеріалі РБК-Україна.
З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:
- вул. Академіка Туполєва,
- просп. Перемоги,
- Маршала Рибалка,
- вул. В’ячеслава Чорновола,
- вул. Старовокзальній,
- вул. Жилянській,
- вул. Антоновича.
З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:
- вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик),
- вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності),
- вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.),
- Петрівській Алеї,
- Парковій дорозі,
- Володимирському узвозі,
- Боричевому узвозі,
- вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
- Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).
З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:
- вул. Нижній Вал,
- вул. Глибочицькій,
- Глибочицькому проїзді,
- вул. В’ячеслава Чорновола,
- просп. Перемоги,
- вул. Старовокзальній,
- вул. Жилянській,
- вул. Антоновича.