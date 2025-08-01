Фінальна битва перед відпусткою. Гран-прі Угорщини: інтриги, прогнози та де дивитися гонку Формули-1

Гран-прі Угорщини, що відбудеться 1-3 серпня на автодромі "Хунгароринг", стане заключним перед літньою перервою в Формулі-1, яка триватиме чотири тижні. Саме тому боротьба за перемогу обіцяє бути особливо напруженою.
Про головні інтриги угорського етапу, розклад гонок та трансляцій - розповідає РБК-Україна.
Цей Гран-прі стане своєрідним екватором сезону та дасть відповідь на запитання, з яким відривом лідери чемпіонату вирушать у відпустку, адже до завершення сезону залишиться лише десять етапів.
Особливо принциповим цей вікенд буде для Ландо Норріса, який прагне скоротити відставання від напарника по "Макларену" - Оскара Піастрі.
Щоб залишити собі шанси на титул, британець має фінішувати першим, тоді розрив між ними скоротиться до 9 очок. У разі ж перемоги Піастрі та другого місця Норріса - різниця між ними зросте аж до 23 пунктів.
Звичайно, в боротьбу на етапі можуть втрутитись Макс Ферстаппен, Джордж Рассел, Шарль Леклер та Льюїс Хемілтон. Однак наразі "Макларен" та його пілоти виглядають надто впевнено, аби дозволити іншим нав'язати реальну конкуренцію в сезоні.
Тож, уболівальники сподіваються на справжнє протистояння передусім всередині "оранжевого" табору.
Особистий залік пілотів сезону-2025 (топ-6):
Головним претендентом на перемогу аналітики букмекерських контор вважають лідера чемпіонату та чинного переможця угорського етапу Оскара Піастрі. На тріумф австралійського пілота "Макларен" виставили коефіцієнт 2,50.
Шанси найближчого переслідувача Піастрі - його напарника по команді Ландо Норріса - оцінені в 2,65.
Основним конкурентом пілотів "Макларена" в Угорщини вважається чотириразовий і чинний чемпіон світу - Макс Ферстаппен. На перемогу нідерландського гонщика з "Ред Булл" дають 5,70. Далі у списку фаворитів іде представник "Феррарі" Шарль Леклер із коефіцієнтом - 9,00.
Шанси інших учасників, зокрема Джорджа Рассела з "Мерседес", оцінюють у 15,00 і більше.
П'ятниця, 1 серпня
Субота, 2 серпня
Неділя, 3 серпня
Кваліфікацію та гонку в прямому ефірі покаже Setanta Sports - офіційний транслятор Формули-1 в Україні.
Трансляції будуть доступними на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports+.
Раніше ми повідомляли, що син Шумахера може повернутися у Формулу-1.
Також читайте про зміни у календарі Формули-1 на 2026 рік.