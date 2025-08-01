Финальная битва перед отпуском. Гран-при Венгрии: интриги, прогнозы и где смотреть гонку Формулы-1

Гран-при Венгрии, которое состоится 1-3 августа на автодроме "Хунгароринг", станет заключительным перед летним перерывом в Формуле-1, который продлится четыре недели. Именно поэтому борьба за победу обещает быть особенно напряженной.
О главных интригах венгерского этапа, расписании гонок и трансляций - рассказывает РБК-Украина.
Этот Гран-при станет своеобразным экватором сезона и даст ответ на вопрос, с каким отрывом лидеры чемпионата отправятся в отпуск, ведь до завершения сезона останется всего десять этапов.
Особенно принципиальным этот уикенд будет для Ландо Норриса, который стремится сократить отставание от напарника по "Макларену" - Оскара Пиастри.
Чтобы оставить себе шансы на титул, британец должен финишировать первым, тогда разрыв между ними сократится до 9 очков. В случае же победы Пиастри и второго места Норриса - разница между ними возрастет до 23 пунктов.
Конечно, в борьбу на этапе могут вмешаться Макс Ферстаппен, Джордж Рассел, Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Однако пока "Макларен" и его пилоты выглядят слишком уверенно, чтобы позволить другим навязать реальную конкуренцию в сезоне.
Поэтому, болельщики надеются на настоящее противостояние прежде всего внутри "оранжевого" лагеря.
Личный зачет пилотов сезона-2025 (топ-6):
Главным претендентом на победу аналитики букмекерских контор считают лидера чемпионата и действующего победителя венгерского этапа Оскара Пиастри. На триумф австралийского пилота "Макларен" выставили коэффициент 2,50.
Шансы ближайшего преследователя Пиастри - его напарника по команде Ландо Норриса - оценены в 2,65.
Основным конкурентом пилотов "Макларена" в Венгрии считается четырехкратный и действующий чемпион мира - Макс Ферстаппен. На победу нидерландского гонщика из "Ред Булл" дают 5,70. Далее в списке фаворитов идет представитель "Феррари" Шарль Леклер с коэффициентом - 9,00.
Шансы других участников, в частности Джорджа Рассела из "Мерседес", оценивают в 15,00 и более.
Пятница, 1 августа
Суббота, 2 августа
Воскресенье, 3 августа
Квалификацию и гонку в прямом эфире покажет Setanta Sports - официальный транслятор Формулы-1 в Украине.
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