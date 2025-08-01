Финальная битва перед отпуском. Гран-при Венгрии: интриги, прогнозы и где смотреть гонку Формулы-1

Главная интрига - внутри "Макларена"

Этот Гран-при станет своеобразным экватором сезона и даст ответ на вопрос, с каким отрывом лидеры чемпионата отправятся в отпуск, ведь до завершения сезона останется всего десять этапов.

Особенно принципиальным этот уикенд будет для Ландо Норриса, который стремится сократить отставание от напарника по "Макларену" - Оскара Пиастри.

Чтобы оставить себе шансы на титул, британец должен финишировать первым, тогда разрыв между ними сократится до 9 очков. В случае же победы Пиастри и второго места Норриса - разница между ними возрастет до 23 пунктов.

Конечно, в борьбу на этапе могут вмешаться Макс Ферстаппен, Джордж Рассел, Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Однако пока "Макларен" и его пилоты выглядят слишком уверенно, чтобы позволить другим навязать реальную конкуренцию в сезоне.

Поэтому, болельщики надеются на настоящее противостояние прежде всего внутри "оранжевого" лагеря.

Личный зачет пилотов сезона-2025 (топ-6):

Оскар Пиастри ("Макларен") - 266 очков Ландо Норрис ("Макларен") - 250 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 185 Джордж Рассел ("Мерседес") - 157 Шарль Леклер ("Феррари") - 139 Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 109

Кто фавориты гонки

Главным претендентом на победу аналитики букмекерских контор считают лидера чемпионата и действующего победителя венгерского этапа Оскара Пиастри. На триумф австралийского пилота "Макларен" выставили коэффициент 2,50.

Шансы ближайшего преследователя Пиастри - его напарника по команде Ландо Норриса - оценены в 2,65.

Основным конкурентом пилотов "Макларена" в Венгрии считается четырехкратный и действующий чемпион мира - Макс Ферстаппен. На победу нидерландского гонщика из "Ред Булл" дают 5,70. Далее в списке фаворитов идет представитель "Феррари" Шарль Леклер с коэффициентом - 9,00.

Шансы других участников, в частности Джорджа Рассела из "Мерседес", оценивают в 15,00 и более.

Расписание Гран-при Венгрии

Пятница, 1 августа

14:30 - 15:30. Первая практика

18:00 - 19:00. Вторая практика

Суббота, 2 августа

13:30 - 14:30. Третья практика

17:00 - 18:00. Квалификация

Воскресенье, 3 августа

16:00. Гонка

Где смотреть гонку

Квалификацию и гонку в прямом эфире покажет Setanta Sports - официальный транслятор Формулы-1 в Украине.

Трансляции будут доступны на ОТТ-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+.