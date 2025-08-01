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Финальная битва перед отпуском. Гран-при Венгрии: интриги, прогнозы и где смотреть гонку Формулы-1

Фото: Этап в Венгрии станет заключительным перед летним перерывом в Ф-1 (facebook.com/hungaroringofficial)
Автор: Андрей Костенко

Гран-при Венгрии, которое состоится 1-3 августа на автодроме "Хунгароринг", станет заключительным перед летним перерывом в Формуле-1, который продлится четыре недели. Именно поэтому борьба за победу обещает быть особенно напряженной.

О главных интригах венгерского этапа, расписании гонок и трансляций - рассказывает РБК-Украина.

Главная интрига - внутри "Макларена"

Этот Гран-при станет своеобразным экватором сезона и даст ответ на вопрос, с каким отрывом лидеры чемпионата отправятся в отпуск, ведь до завершения сезона останется всего десять этапов.

Особенно принципиальным этот уикенд будет для Ландо Норриса, который стремится сократить отставание от напарника по "Макларену" - Оскара Пиастри.

Чтобы оставить себе шансы на титул, британец должен финишировать первым, тогда разрыв между ними сократится до 9 очков. В случае же победы Пиастри и второго места Норриса - разница между ними возрастет до 23 пунктов.

Конечно, в борьбу на этапе могут вмешаться Макс Ферстаппен, Джордж Рассел, Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Однако пока "Макларен" и его пилоты выглядят слишком уверенно, чтобы позволить другим навязать реальную конкуренцию в сезоне.

Поэтому, болельщики надеются на настоящее противостояние прежде всего внутри "оранжевого" лагеря.

Личный зачет пилотов сезона-2025 (топ-6):

  1. Оскар Пиастри ("Макларен") - 266 очков
  2. Ландо Норрис ("Макларен") - 250
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 185
  4. Джордж Рассел ("Мерседес") - 157
  5. Шарль Леклер ("Феррари") - 139
  6. Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 109

Кто фавориты гонки

Главным претендентом на победу аналитики букмекерских контор считают лидера чемпионата и действующего победителя венгерского этапа Оскара Пиастри. На триумф австралийского пилота "Макларен" выставили коэффициент 2,50.

Шансы ближайшего преследователя Пиастри - его напарника по команде Ландо Норриса - оценены в 2,65.

Основным конкурентом пилотов "Макларена" в Венгрии считается четырехкратный и действующий чемпион мира - Макс Ферстаппен. На победу нидерландского гонщика из "Ред Булл" дают 5,70. Далее в списке фаворитов идет представитель "Феррари" Шарль Леклер с коэффициентом - 9,00.

Шансы других участников, в частности Джорджа Рассела из "Мерседес", оценивают в 15,00 и более.

Расписание Гран-при Венгрии

Пятница, 1 августа

  • 14:30 - 15:30. Первая практика
  • 18:00 - 19:00. Вторая практика

Суббота, 2 августа

  • 13:30 - 14:30. Третья практика
  • 17:00 - 18:00. Квалификация

Воскресенье, 3 августа

  • 16:00. Гонка

Где смотреть гонку

Квалификацию и гонку в прямом эфире покажет Setanta Sports - официальный транслятор Формулы-1 в Украине.

Трансляции будут доступны на ОТТ-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+.

Ранее мы сообщали, что сын Шумахера может вернуться в Формулу-1.

Также читайте об изменениях в календаре Формулы-1 на 2026 год.

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Формула-1