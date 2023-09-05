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Фіналіст Ліги чемпіонів продовжив контракт із керманичем команди: відомі терміни

Фото: Сімоне Індзагі розпочав третій сезон на чолі "нерадзуррі" (legaseriea.it)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент міланського "Інтера" після вдалого завершення попереднього та старту нинішнього сезонів вирішив продовжити співпрацю з головним тренером Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

47-річний фахівець продовжить роботу з "нерадзуррі". Він поставив підпис під новою угодою з італійським грандом.

Індзагі-молодший уклав контракт із "Інтером" на 2 роки. Нинішній сезон для італійського тренера став третім на чолі міланців. Під його керівництвом "нерадзуррі" цьогоріч дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, а також здобули по два Кубка та Суперкубка Італії.

Сезон 2023/23 "Інтер" Індзагі розпочав із трьох перемог поспіль у Серії А. Міланці здолали "Монцу" (2:0), "Кальярі" (2:0) та "Фіорентину" (4:0). Разом із сусідами з "Мілана" підопічні італійця ділять лідерство в чемпіонаті.

Хто такий Сімоне Індзагі

Уродженець П'яченци, колишній нападник збірної Італії та низки місцевих команд. Молодший брат уславленого форварда Філіппо Індзагі.

Кар'єру тренера розпочав у 2010 році з молодіжного сектора римського "Лаціо". Працював із командами U-17 та U-19 "орлів". Наприкінці сезону 2015/16 очолив першу команду римлян у статусі в. о. головного тренера.

Повноцінним керманичем "Лаціо" став у липні 2016 року. Загалом столичній команді віддав 15 років – 10 футболістом і 5 як тренер. Завоював із "орлами" Кубок Італії 2018/19 та два Суперкубка країни. Прихильник ігрової формації 3-5-2.

До слова, раніше пригадали дебют Буффона в чемпіонаті Італії на фоні завершення кар'єри.

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Чемпіонат Італії