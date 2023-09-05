RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финалист Лиги чемпионов продлил контракт с наставником команды: известны сроки

Фото: Симоне Индзаги начал третий сезон во главе "нерадзурри" (legaseriea.it)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент миланского "Интера" после удачного завершения предыдущего и старта нынешнего сезонов решил продолжить сотрудничество с главным тренером Симоне Индзаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

47-летний специалист продолжит работу с "нерадзурри". Он поставил подпись под новым соглашением с итальянским грандом.

Индзаги-младший заключил контракт с "Интером" на 2 года. Нынешний сезон для итальянского тренера стал третьим во главе миланцев. Под его руководством "нерадзурри" в этом году дошли до финала Лиги чемпионов, а также завоевали по два Кубка и Суперкубка Италии.

Сезон 2023/23 "Интер" Индзаги начал с трех побед подряд в Серии А. Миланцы одолели "Монцу" (2:0), "Кальяри" (2:0) и "Фиорентину" (4:0). Вместе с соседями из "Милана" подопечные итальянца делят лидерство в чемпионате.

Кто такой Симоне Индзаги

Уроженец Пьяченцы, бывший нападающий сборной Италии и ряда местных команд. Младший брат прославленного форварда Филиппо Индзаги.

Карьеру тренера начал в 2010 году с молодежного сектора римского "Лацио". Работал с командами U-17 и U-19 "орлов". В конце сезона 2015/16 возглавил первую команду римлян в статусе и. о. главного тренера.

Полноценным наставником "Лацио" стал в июле 2016 года. В общей сложности столичной команде отдал 15 лет – 10 как футболист и 5 в качестве тренера. Завоевал с "орлами" Кубок Италии 2018/19 и два Суперкубка страны. Поклонник игровой формации 3-5-2.

К слову, ранее вспомнили дебют Буффона в чемпионате Италии на фоне завершения карьеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Италии