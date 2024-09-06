Фінал US Open, принади Ліги націй та коронація Вуельти: анонс вихідних у спорті

Ірландія – Англія

7 вересня, 19:00, Дублін, "Авіва Стедіум", трансляція на MEGOGO

Фіналіст Євро-2024 розпочне новий розіграш Ліги націй з надпринципового протистояння. Непрості взаємини з Ірландією забезпечать англійській збірній "теплий" прийом у Дубліні. "Три леви" вийдуть на поле з новим наставником. Лі Карслі з приставкою в. о. тренуватиме Англію мінімум у вересні. На офіційному рівні збірна Ірландії не перетиналася з англійцями з часу відбору до Євро-1992. Тоді команди двічі зіграли внічию (по 1:1), а на турнір поїхали "Три леви".

Сабаленко – Пегула

7 вересня, 23:00, Нью-Йорк, Стадіон Артура Еша, трансляція на Eurosport

Підійшов до фіналу останній мейджор року. На титул у жіночому розряді претендуватиме господарка кортів. Джессіка Пегула на шляху до першого в кар'єрі фіналу Grand Slam здолала не лише низку міцних суперниць, а й першу ракетку світу Ігу Свьонтек. Утім, фінальна опонентка вкрай незручна для неї. Аріні Сабаленко з Білорусі за лічені тижні до US Open вона поступилася в Цинциннаті. Проте, торішній фінал мейджора та програла представниці США Корі Гауфф.

Ралі Греції Акрополіс

8 вересня, 08:16, Ламія, "Інохорі", телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"

Чемпіонат світу з ралі цього тижня гостюватиме в Греції. У суботу провідні ралісти здолають фінальні три спецділянки. Розпочнуть в селі Інохорі, звідки проїдуть майже 17,5 км. Загалом же впродовж неділі грецьким бездоріжжям лідер загального заліку Тьєррі Нювіль ("Хюндай") та інші подолають понад півсотні кілометрів. Бельгієць – фаворит 10-го етапу року. Конкуренцію складуть передусім француз Себастьян Ож'є з "Тойоти" та ще один пілот "Хюндая" – Отт Танак.

Фуенкарраль-Ель-Пардо – Мадрид

8 вересня, 17:00, Мадрид, "Дістріто Телефоніка", телетрансляція на Eurosport

Фінальний відрізок третього гранд-туру 2024-го подолають елітні велосипедисти. Вони прямуватимуть в серце столиці Іспанії. Стартовим пунктом 22-кілометрового етапу стане передмістя Мадрида. Попиватиме ж чемпіонське ігристе переможець на Гран-Віа – головній вулиці міста. Особливістю цьогорічного фіналу Вуельти стане фінішна лінія перед штаб-квартирою "Телефоніки". Телекомунікаційна компанія, пов'язана з велоспортом спонсорськими угодами, святкує 100-ліття.

Швейцарія – Іспанія

8 вересня, 21:45, Женева, "Стад де Женев", трансляція на MEGOGO

Чемпіон Європи розпочне сходження до нових вершин у Столиці світу. На березі мальовничого Женевського озера "Фурія Роха" зустрінеться зі збірною Швейцарії. Підопічні Мурата Якіна стали одним із відкриттів Євро-2024, але драматично програли англійцям у чвертьфіналі. Помстилася за швейцарську команду саме Іспанія. Успіх на полях Німеччини ствердив піренейців найтитулованішими на континентальних першостях. Тепер же час стати двічі переможцем Ліги націй.