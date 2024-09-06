Финал US Open, прелести Лиги наций и коронация Вуэльты: анонс выходных в спорте

Ирландия – Англия

7 сентября, 19:00, Дублин, "Авива Стэдиум", трансляция на MEGOGO

Финалист Евро-2024 начнет новый розыгрыш Лиги наций со сверхпринципиального противостояния. Непростые отношения с Ирландией обеспечат английской сборной "теплый" прием в Дублине. "Три льва" выйдут на поле с новым наставником. Ли Карсли с приставкой и. о. будет тренировать Англию минимум в сентябре. На официальном уровне сборная Ирландии не пересекалась с англичанами с момента отбора к Евро-1992. Тогда команды дважды сыграли вничью (по 1:1), а на турнир поехали "Три льва".

Соболенко – Пегула

7 сентября, 23:00, Нью-Йорк, Стадион Артура Эша, трансляция на Eurosport

Подошел к финалу последний мэйджор года. На титул в женском разряде будет претендовать хозяйка кортов. Джессика Пегула по пути к первому в карьере финала Grand Slam одолела не только ряд крепких соперниц, но и первую ракетку мира Игу Свентек. Впрочем, финальная оппонентка крайне неудобна для нее. Арине Соболенко из Беларуси за считанные недели до US Open она уступила в Цинциннати. Однако прошлогодний финал мэйджора та проиграла представительнице США Кори Гауфф.

Ралли Греции Акрополис

8 сентября, 08:16, Ламия, "Инохори", телетрансляция на канале "Первый автомобильный"

Чемпионат мира по ралли на этой неделе будет гостить в Греции. В субботу ведущие раллисты преодоляют финальные три спецучастка. Начнут в селе Инохоре, откуда проедут почти 17,5 км. В целом же в воскресенье по греческому бездорожью лидер общего зачета Тьерри Нювиль ("Хюндай") и другие преодолеют более полусотни километров. Бельгиец – фаворит 10-го этапа года. Конкуренцию составят прежде всего француз Себастьян Ожье из "Тойоты" и еще один пилот "Хюндая" – Отт Танак.

Фуэнкарраль-эль-Пардо – Мадрид

8 сентября, 17:00, Мадрид, "Дистрито Телефоника", телетрансляция на Eurosport

Финальный отрезок третьего гранд-тура 2024-го преодолеют элитные велосипедисты. Они проследует в сердце столицы Испании. Стартовым пунктом 22-километрового этапа станет пригород Мадрида. Пить же чемпионское игристое победитель будет на Гран-Виа – главной улице города. Особенностью финала Вуэльты этого года станет финишная линия перед штаб-квартирой "Телефоники". Телекоммуникационная компания, связанная с велоспортом спонсорскими соглашениями, отмечает 100-летие.

Швейцария – Испания

8 сентября, 21:45, Женева, "Стад де Женев", трансляция на MEGOGO

Чемпион Европы начнет восхождение к новым вершинам в Столице мира. На берегу живописного Женевского озера "Фурия Роха" встретится со сборной Швейцарии. Подопечные Мурата Якина стали одним из открытий Евро-2024, но драматически проиграли англичанам в четвертьфинале. Отомстила за швейцарскую команду именно Испания. Успех на полях Германии утвердил пиренейцев самыми титулованными на континентальных первенствах. Теперь же пора стать дважды победителем Лиги наций.