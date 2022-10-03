Финал Путина определен, а вопрос будущего России пока открыт, - представитель ГУР
Некоторые представители Кремля ищут возможности уберечь себя и свое состояние от безумных поступков президента России Владимира Путина, поскольку его будущее уже определено.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Андрея Юсова в интервью для "УНІАН".
"Сегодня отдельные представители кремлевской верхушки сами находятся в поиске таких каналов и коммуникаций для того, чтобы обезопасить себя, свое состояние, уйти от безумного диктатора. Но, безусловно, неформальные каналы тоже существуют. Публичная политика - это очень важная составляющая, но кроме нее существует еще и закулисье”, - отметил Юсов.
По словам представителя ГУР, среди военно-политического руководства и бизнес-элиты многие остаются недовольны путинской Россией и кашей, которую заварил лично помешанный диктатор. "Партия мира" каждый раз разочаровывается действиями главы Кремля после каждого нового успеха ВСУ, эскалацией и новой волной мобилизации.
"Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско (будущее Путина, – ред.), будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице - это уже другая история. А вот вопрос будущего России пока остается открытым", - отмечает Юсов.
Как объясняет представитель ГУР, Россию ожидает один из следующих сценариев:
- очищение от диктатуры, переформатирование и "откат назад" от оккупированных территорий;
- распад и создание независимых государств.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, после смерти или устранения Путина, новое руководство России будет пытаться вытащить страну из пропасти, в которую она летит сегодня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.