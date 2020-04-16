Финал Лиги чемпионов может пройти в конце августа

Финал Лиги чемпионов могут сыграть в конце августа из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести решающий матч главного клубного турнира 29 августа. Финал Лиги Европы могут сыграть 26 августа. Обсуждение нового расписания матчей в еврокубках и национальных лигах продолжается.

В частности, предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а остальной турнир - в августе.

УЕФА не возражает против того, чтобы провести матчи еврокубков одновременно с играми в национальных чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы сначала доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.

Проведение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства. Также к этому моменту европейские страны уже могут отменить ограничения по перемещению по Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.

Планируется, что УЕФА 22 апреля примет окончательное решение как относительно национальных соревнований, так и по еврокубкам.