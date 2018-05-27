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Фінал Ліги Чемпіонів у Києві пройшов без серйозних порушень

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 04:30
Фото: поліція (npu.gov.ua)
Фото: поліція (npu.gov.ua)

На матчі були присутні приблизно 50 тис. чоловік

Фінал Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня пройшов без серйозних порушень. Про це поінформував глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає відділ комунікацій поліції Києва.

Для недопущення провокацій правоохоронці працювали у посиленому режимі. Ситуація на основних спортивних локаціях контролюється.

"На момент 00:35 сталася повна евакуація відвідувачів НСК "Олімпійський", а частина вболівальників, приблизно до 5 тис. фанатів "Ліверпуля" з парку Шевченка вже відбули в аеропорт "Бориспіль", - повідомили в прес-центрі.

Наголошується, що на матчі були присутні приблизно 50 тис. чоловік.

"Все пройшло досить спокійно. Було два зіткнення між вболівальниками. Стюарди, а потім поліцейські вивели правопорушників, з якими поспілкувалися за межами стадіону. По закінченні матчу кілька молодих людей намагалися затіяти бійку, однак правоохоронці затримали 18 осіб і доставили їх в районне управління поліції. Надалі їх діям буде дана правова оцінка", - повідомив начальник головного управління Національної поліції у місті Київ.

 

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, після матчу біля стадіону затримали 18 осіб, що провокували бійку з уболівальниками.

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Теги публікації: Київ, Київ, Фінал Ліги чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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