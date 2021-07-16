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Фінал Ліги чемпіонів 2023 року перенесли з Мюнхена у Стамбул

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Швейцарія , П'ятниця 16 липня 2021 20:49
Фінал Ліги чемпіонів 2023 року перенесли з Мюнхена у Стамбул Фото: Фінал Ліги чемпіонів 2023 року пройде у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок переговорів Союзу європейських футбольних асоціацій з Федерацією футболу Туреччини, було прийнято рішення провести фінальний матч Ліги чемпіонів 2023 в Стамбулі. Раніше планувалося, що матч відбудеться в Мюнхені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЄФА.

В кінці літа поточного року в Стамбулі відбудеться стартовий турнір європейського клубного сезону, під час якого буде проведено жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та Ліги конференцій Європи УЄФА.

Варто відзначити, що фінал Ліги чемпіонів двічі переносили зі Стамбулу в інші міста. У 2020 році УЄФА прийняла рішення провести фінальний матч в Лісабоні, а в поточному році - в Порту. Відомо, що відповідні рішення були прийняті через епідеміологічну ситуацію в Туреччині.

Попри усе, вже в 2023 році Стамбул прийме фінальний матч Ліги чемпіонів замість Мюнхена.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в Стамбулі відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів 2023, а не в Мюнхені.

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