Финал Лиги чемпионов 2018: подробности

Финал Лиги чемпионов 2018 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский"

Финал Лиги чемпионов 2018 состоится в Киеве 26 мая. Решающий футбольный матч начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 21:45. Подробнее о том, что происходит в Киеве 25 и 26 мая, как столица встречает гостей, а также онлайн-трансляция матча - в материале РБК-Украина.

Онлайн-трансляцию матча Реала и Ливерпуля можно смотреть на РБК-Украина

27 мая

16:20 На разных континентах мира болельщики смогут посмотреть трансляцию финала ЛЧ 2018 в разное время. Так, из-за часовых поясов в Северной и Южной Америке это будет утро или день. К примеру, в Лос-Анджелесе трансляция начнется в 11:45, а в Рио-де-Жанейро - 16:45. В Европе и Африке начало финального матча припадает на вечер - от 19:45 до 21:45. А вот в Китае, Японии и Австралии трансляцию зрители будут смотреть глубокой ночью - 02:45, 03:45 и 04:45.

Фото: время начала трансляции на разных континентах (twitter.com/ChampionsLeague)

14:50 На официальном Twitter Реала опубликовали фото фанатов клуба, которые позируют на фоне достопримечательностей в Киеве - на Майдане Независимости, возле Олимпийского и на Софийской площади.

Фото: фанаты Реала (twitter.com/realmadrid)

Фото: фанаты Реала (twitter.com/realmadrid)

12:55 Кстати, Криштиану Роналду может стать первым игроком в истории футбола - пятикратным победителем Лиги чемпионов. В 2008 году он побеждал в составе клуба Манчестер Юнайтед, а в 2014, 2016 и 2017 - в составе Реала. Все решит сегодняшний матч.

12:30 В Госпогранслужбе сообщили о том, что всего они встретили и оформили почти 10 тыс. граждан, которые прилетели в Киев на финал Лиги чемпионов. При этом, 7 тыс. - за последние сутки. Также сообщается, что болельщики приезжают в Украину не только через столичные аэропорты, но и через аэропорты Львова, Ивано-Франковска, Одессы и Харькова.

А за порядком в столице следят полицейские. Так, со второй половины дня и до конца матча безопастность будут обеспечивать 10 тыс. правоохранителей.

Ліга чемпіонів у Києві: день фіналу. Поліцейська хроніка Сьогодні у столиці відбудеться фінальний футбольний поєдинок... Опубліковано Поліція Києва 25 травня 2018 р.

11:30 Вчера футболисты "Реала" и "Ливерпуля" провели тренировки на "Олимпийском". Обе команды опубликовали небольшие фотоотчеты своих разминок перед решающим матчем.

Фото: "Реал" тренируется на "Олимпийском" (twitter.com/realmadrid)

Фото: разминка "Ливерпуля" (liverpoolfc.com)

10:30 Петр Порошенко в своем Facebook опубликовал пост, в котором попроветствовал команды и футбольных болельщиков. Напомним, что решающий матч состоится сегодня в 21:45. Онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2018 можно смотреть на телеканалах Украина и Футбол 1, а также на РБК-Украина.

#UCLfinal Сьогодні Київ став футбольною столицею Європи та світу. Вітаю команди та їх вболівальників, і нехай переможе найсильніший! Today Kyiv will become a capital of football for Europe and the world. My warmest greetings to teams and their fans. Let the best win! #UCLfinal Опубліковано Петром Порошенком 25 травня 2018 р.

26 мая

16:16 А сейчас в фан-зоне на Крещатике начался небольшой матч под названием "Турнир легенд". В нем примут участние такие звезды футбола, как Андрей Шевченко, Андрей Воронин, Александр Шовковский, Сергей Ребров, Зеедорф Кларенс, Билли Уингроу, Джереми Линч. Кроме того, футбольную форму также надели Виталий и Владимир Кличко.

14:09 В Киев уже прибыли футболисты "Реала" и "Ливерпуля", которые сразятся в финальном матче Лиги чемпионов этого сезона.

Фото: футболисты "Ливерпуля" (www.liverpoolfc.com)

Фото: футболисты "Реала" (www.realmadrid.com)

Кроме того, в Киев приехала британская певица Дуа Липа, которая будет выступать во время открытия финала Лиги Чемпионов. Она уже успела побывать на "Олимпийском".

Фото: скриншот (instagram.com/dualipa)

Финал ЛЧ: "Реал" - "Ливерпуль"

За Кубок Лиги чемпионов сыграют испанский "Реал Мадрид" и английский "Ливерпуль". ФК "Реал Мадрид" был назван лучшим клубом 20 века. Именно испанцам принадлежит рекорд – 5 подряд побед в Лиге чемпионов УЕФА. Тренирует команду Зинедин Зидан. Капитан "Реала" – Серхио Рамос.

Фото: футболисты "Реал Мадрид" (realmadrid.com)

"Ливерпуль" – старейшая английская футбольная команда и одна из самых дорогих в мире. В рейтинге лучших клубов мира занимает 4-ю позицию после "Реала", "Милана" и "Барселоны". Тренер команды – Юрген Клопп. Капитан "Ливерпуля" – Джордан Хендерсон.

Фото: игроки ФК "Ливерпуль" (facebook.com/LiverpoolFC)

Билеты на финал Лиги чемпионов

Продажа билетов на матч "Реала" и "Ливерпуля" осуществлялась только через официальный сайт УЕФА в марте 2018 года. Причем, по установленным правилам, их большая часть была распределена между болельщиками из Испании и Великобритании. Стоимость билета на НСК "Олимпийский" составила от 70 евро до 450 евро.

Где смотреть Финал Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча "Реала" и "Ливерпуля" будет проводиться в 226 странах мира, а по украинскому ТВ игру покажут в эфире двух телеканалов. 26 мая в 21:30 стартует прямое включение с НСК "Олимпийский" на канале "Украина". Также онлайн трансляция матча состоится на канале "Футбол 1".

Фото: НСК "Олимпийский" (РБК-Украина)

Фан-зоны и мероприятия к финалу Лиги чемпионов 2018

Для всех любителей футбола в Киеве организовано несколько фан-зон. Стоит отметить, что впервые за историю проведения Лиги чемпионов, УЕФА одобрило возможность публичного просмотра решающего матча Лиги. Прямую трансляцию игры смогут посмотреть около 15 тыс. человек на большом экране, установленном на Контрактовой площади.

Центром футбольного праздника стал "Фестиваль чемпионов" на Хрещатике. И хотя здесь не будет онлайн-трансляции матча, за 4 дня работы (24.05-27.05) в фестивальном городке пройдет масса мероприятий и активностей. Так, 25 мая турнир "Матч чемпионов" соберет звезд мирового и украинского футбола. Болельщики смогут бесплатно понаблюдать за игрой кумиров и взять автографы. В "Матче чемпионов" сыграют 4 команды: "Друзья Андрея Шевченко", "Легенды "Реала", "Легенды "Ливерпуля", "Легенды Лиги чемпионов". Тренерами "Друзей Андрея Шевченко" выступят братья Кличко.

Фан-зоны к финалу Лиги чемпионов 2018 в Киеве

Для зарубежных футбольных фанатов "Реала" и "Ливерпуля" будут работать так называемые Meeting points с инфоцентрами, местами для отдыха и фуд-кортами. Локация для английских болельщиков обустроена в парке им. Шевченко, для фанов ФК "Реал" - на площадке у Дворца "Украина". Прямо к Meeting points будут курсировать шаттлы из Борисполя.

К финалу ЛЧ в Киеве появилось несколько тематических фотозон. На Софийской площади установили модель Кубка Лиги чемпионов высотой 20 метров, и еще 8 звезд расположены в нескольких местах столицы. Сфотографировавшись со всеми, можно пройти квест и поучаствовать в розыгрыше призов.