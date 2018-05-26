Фінал Ліги чемпіонів 2018: подробиці

Фінал Ліги чемпіонів 2018 відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський"

Фінал Ліги чемпіонів 2018 відбудеться в Києві 26 травня. Вирішальний футбольний матч розпочнеться на столичному НСК "Олімпійський" о 21:45. Детальніше про те, що відбувається в Києві 25 і 26 травня, як столиця зустрічає гостей, а також онлайн-трансляція матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Онлайн-трансляцію матчу Реала та Барселони можна дивитися на РБК-Україна

27 травня

16:20 На різних континентах світу вболівальники зможуть подивитися трансляцію фіналу ЛЧ 2018 в різний час. Так, через часових поясів в Північній і Південній Америці це буде ранок або день. Наприклад, в Лос-Анджелесі трансляція розпочнеться о 11:45, а в Ріо-де-Жанейро - 16:45. В Європі та Африці початок фінального матчу припадає на вечір - від 19:45 до 21:45. А от у Китаї, Японії і Австралії трансляцію глядачі будуть дивитися пізно вночі - 02:45, 03:45 04:45.

Фото: час початку трансляції на різних континентах (twitter.com/ChampionsLeague)

14:50 На офіційному Twitter Реала опублікували фото фанатів клубу, які позують на тлі визначних пам'яток в Києві - на Майдані Незалежності, біля Олімпійського і на Софійській площі.

Фото: фанати Реала (twitter.com/realmadrid)

Фото: фанати Реала (twitter.com/realmadrid)

12:55 до Речі, Кріштіану Роналду може стати першим гравцем в історії футболу - п'ятикратним переможцем Ліги чемпіонів. У 2008 році він перемагав у складі клубу Манчестер Юнайтед, а в 2014, 2016 та 2017 - у складі Реала. Все вирішить сьогоднішній матч.

12:30 У Держприкордонслужбі повідомили про те, що вони зустріли і оформили майже 10 тис. громадян, які прилетіли до Києва на фінал Ліги чемпіонів. При цьому, 7 тис. - за останню добу. Також повідомляється, що вболівальники приїздять в Україну не лише через столичні аеропорти, але і через аеропорти Львова, Івано-Франківська, Одеси і Харкова.

А за порядком у столиці стежать поліцейські. Так, з другої половини дня і до кінця матчу безпеку забезпечуватимуть 10 тис. правоохоронців.

Ліга чемпіонів у Києві: день фіналу. Поліцейська хроніка Сьогодні у столиці відбудеться фінальний футбольний поєдинок... Опубліковано Поліція Києва 25 травня 2018 р.

11:30 Вчора футболісти "Реала" і "Ліверпуля" провели тренування на "Олімпійському". Обидві команди опублікували невеликі фотозвіти своїх розминок перед вирішальним матчем.

Фото: "Реал" тренується на "Олімпійському" (twitter.com/realmadrid)

Фото: розминка "Ліверпуля" (liverpoolfc.com)

10:30 Петро Порошенко у своєму Facebook опублікував пост, в якому попроветствовал команди і футбольних уболівальників. Нагадаємо, що вирішальний матч відбудеться сьогодні в 21:45. Онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів 2018 можна дивитися на телеканалах Україна і Футбол 1, а також на РБК-Україна.

#UCLfinal Сьогодні Київ ставши футбольною столицею Європи та світу. Вітаю команди та їх вболівальників, і нехай переможе найсильніший! Today Kyiv will become a capital of football for Europe and the world. My warmest greetings to teams and their fans. Let the best win! #UCLfinal Опубліковано Петром Порошенком 25 травня 2018 р.

26 травня

16:16 А зараз у фан-зоні на Хрещатику почався невеликий матч під назвою "Турнір легенд". В ньому приймуть участь такі зірки футболу, як Андрій Шевченко, Андрій Воронін, Олександр Шовковський, Сергій Ребров, Кларенс Зеєдорф, Біллі Уингроу, Джеремі Лінч. Крім того, футбольну форму одягли Віталій і Володимир Кличко.

14:09 В Київ вже прибули футболісти "Реала" і "Ліверпуля", які зіграють у фінальному матчі Ліги чемпіонів цього сезону.

Фото: футболісти "Ліверпуля" (www.liverpoolfc.com)

Фото: футболісти "Реала" (www.realmadrid.com)

Крім того, до Києва приїхала британська співачка Дуа Липа, яка буде виступати під час відкриття фіналу Ліги Чемпіонів. Вона вже встигла побувати на "Олімпійському".

Фото: скріншот (instagram.com/dualipa)

Фінал ЛЧ: "Реал" - "Ліверпуль"

За Кубок Ліги чемпіонів зіграють іспанський "Реал Мадрид" і англійський "Ліверпуль". ФК "Реал Мадрид" був названий кращим клубом 20 століття. Саме іспанцям належить рекорд – 5 поспіль перемог у Лізі чемпіонів УЄФА. Тренує команду Зінедін Зідан. Капітан "Реала" – Серхіо Рамос.

Фото: футболісти "Реал Мадрид" (realmadrid.com)

"Ліверпуль" – найстаріша англійська футбольна команда і одна з найдорожчих у світі. У рейтингу кращих клубів світу займає 4-ту позицію після "Реала", "Мілана" та "Барселони". Тренер команди Юрген Клопп. Капітан "Ліверпуля" – Джордан Хендерсон.

Фото: гравці ФК "Ліверпуль" (facebook.com/LiverpoolFC)

Квитки на фінал Ліги чемпіонів

Продаж квитків на матч "Реала" і "Ліверпуля" здійснювалася тільки через офіційний сайт УЄФА у березні 2018 року. Причому, за встановленими правилами, їх більша частина була розподілена між уболівальниками з Іспанії та Великобританії. Вартість квитка на НСК "Олімпійський" становила від 70 євро до 450 євро.

Де дивитися Фінал Ліги чемпіонів

Пряма трансляція матчу "Реала" і "Ліверпуля" буде проводитися у 226 країнах світу, а по українському ТБ гру покажуть в ефірі двох телеканалів. 26 травня о 21:30 стартує пряме включення з НСК "Олімпійський" на каналі "Україна". Також онлайн трансляція матчу відбудеться на каналі "Футбол 1".

Фото: НСК "Олімпійський" (РБК-Україна)

Фан-зони і заходи до фіналу Ліги чемпіонів 2018

Для всіх любителів футболу в Києві організовано кілька фан-зон. Варто відзначити, що вперше за історію проведення Ліги чемпіонів УЄФА схвалив можливість публічного перегляду вирішального матчу Ліги. Пряму трансляцію гри зможуть подивитися близько 15 тис. осіб на великому екрані, встановленому на Контрактовій площі.

Центром футбольного свята став "Фестиваль чемпіонів" на Хрещатику. І хоча тут не буде онлайн-трансляції матчу, за 4 дні роботи (24.05-27.05) у фестивальному містечку пройде безліч заходів і активностей. Так, 25 травня турнір "Матч чемпіонів" збере зірок світового та українського футболу. Уболівальники зможуть безкоштовно поспостерігати за грою кумирів і взяти автографи. У "Матчі чемпіонів" зіграють 4 команди: "Друзі Андрія Шевченка", "Легенди "Реала", "Легенди "Ліверпуля", "Легенди Ліги чемпіонів". Тренерами "Друзів Андрія Шевченка" виступлять брати Клички.

Фан-зони до фіналу Ліги чемпіонів 2018 в Києві

Для іноземних футбольних фанатів "Реала" і "Ліверпуля" будуть працювати так звані Meeting points з инфоцентрами, місцями для відпочинку і фуд-кортів. Локація для англійських уболівальників облаштована в парку ім. Шевченка, для фанів ФК "Реал" - на майданчику біля Палацу "Україна". Прямо до Meeting points курсуватимуть шатли з Борисполя.

До фіналу ЛЧ в Києві з'явилося кілька тематичних фотозон. На Софійській площі встановили модель Кубка Ліги чемпіонів висотою 20 метрів, і ще 8 зірок розташовані в декількох місцях столиці. Сфотографувавшись з усіма, можна пройти квест та взяти участь у розіграші призів.