Финал ЛЧ: Португалия ослабила ограничения для английских болельщиков

"Границы открыты. Город и страна открываются понемногу. Насколько это возможно, свобода (передвижения - ред.) не будет ограничена. Для болельщиков нет ограничений на передвижение", - заявил Кардозу да Силва.

Поскольку до матча осталось еще два дня, Сильва заявил, что в случае непредвиденных ситуаций условия могут измениться.

Источник в полиции сообщил агентству Reuters, что у португальских властей не было достаточно времени, чтобы полностью подготовиться к финалу, поскольку УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов в Порту из Стамбула примерно две недели назад.

Восемь британских полицейских, специализирующихся на работе с футбольными фанатами, находятся в Португалии и будут сотрудничать с португальской полицией для обеспечения общественного порядка.

Вокруг стадиона и города будет присутствовать "мощная" полиция, сказал Сильва, не уточнив, сколько именно правоохранителей было мобилизовано для патрулирования улиц.

Сильва заявил, что в субботу, как ожидается, приземлятся около 80 чартерных рейсов с английскими футбольными фанатами на матч между "Манчестер Сити" и "Челси". Около 180 автобусов доставят болельщиков на стадион.

Согласно правилам, предварительно объявленным правительством Португалии, пассажиры должны были улететь обратно в течение 24 часов. Но представитель полиции Марко Алмейда заявил, что теперь они могут оставаться дольше, если решат не брать билеты на регулярные обратные рейсы.