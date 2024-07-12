Фінал Євро, вирішальна пора на Вімблдоні та втішний матч Копи: анонс вихідних у спорті

Крейчікова – Паоліні

13 липня, 16:00, Лондон, "Сентр Корт", телетрансляція на Setanta Sports

Несподівана пара фіналісток сформувалася на третьому мейджорі року. Гаразд, Ясміне Паоліні після подвигів на French Open очікували побачити на вирішальних стадіях, а от виступ Барбори Крейчікової став одкровенням. Досі чешку сприймали сильною тенісисткою передусім у парному розряді. Та тепер до двох перемог на Вімблдоні в дуетах вона прагне додати ще й сольний успіх. Утім, італійка залишається фавориткою. Надто довго вона чекала тріумфу на мейджорах.

Канада – Уругвай

14 липня, 03:00, Шарлотт, "Банк оф Амеріка Стедіум", трансляція на MEGOGO

На відміну від Євро-2024, на Копа Амеріка невдахи півфіналів позмагаються за бронзові нагороди. Канадців у поєдинку за 3-тє місце очікували побачити ледь не всі оглядачі. Натомість шанси збірної Уругваю у протистоянні з Колумбією були 50/50. Утім, підопічним Марсело Б'єлси банально не пощастило. Та завоювати медалі в дебютному для тренера турнірі було б доречно. Ексцентричний фахівець болісно сприймає невдачі та може спересердя піти у відставку в разі поразки.

Фото: "Селесте" матимуть нагоду завоювати нагороди (facebook.com/aufoficial)

UK Round

14 липня, 17:00, Донінгтон, "Донінгтон Парк", телетрансляція на Eurosport 2

П'ятий етап відбудеться в чемпіонаті світу зі супербайку. Конкурент MotoGP гостюватиме на батьківщині Алекса Лоуса. Щоправда, пілот "Кавасакі" після класного старту сезону в Австралії до Британії дістався аж на 4-му місці в заліку пілотів. У лідерах же йде турок Топрак Разгатліоглу. Чемпіон 2021-го за кермом BMW прагне взяти реванш в Альваро Баутісти ("Дукаті") за невдачу торік. Наздогнати двох монстрів серії намагатиметься дебютант сезону Ніколо Булега.

6 годин Сан-Паулу

14 липня, 17:30, Сан-Паулу, "Інтерлагос", телетрансляція на Eurosport 2

Чемпіонат світу з автоперегонів на витривалість (WEC) повертається до Бразилії. Культова траса "Інтерлагос" прийме п'ятий етап сезону-2024. У статусі лідерів у Сан-Паулу розпочне трійка гонщиків "Порше" в складі Кевіна Естре, Андре Лоттерера та Лауренса Фантора (99 очок). Проте, тріо Антоніо Фуоко, Мігеля Моліни та Нікласа Нільсена з "Феррарі" розташувалося неподалік (90). До слова, саме пілоти "Порше" тріумфували на "Інтерлагосі" в останній гонці 10 років тому.

Фото: "Феррарі" відсвяткувала успіх в Ле-Мані (facebook.com/FIAWEC)

Іспанія – Англія

14 липня, 22:00, Берлін, "Олімпіаштадіон", телетрансляція на "Суспільне" (регіональні канали)

На фінішній прямій опинився чемпіонат Європи. На втіху прогнозистам усіх мастей, до фіналу дісталися дві збірні з категорії фаворитів. Шляхи Іспанії та Англії у вирішальний матч були непростими. Грою "Фурії Рохи" захоплювалися, допоки вона не "засушила" другий тайм проти Франції. Натомість критиковані весь турнір англійці розіграли яскравий поєдинок із Нідерландами. Тепер і віддані фанати, і нейтральні вболівальники прагнуть цікавого видовища. Та фінал є фінал...