США виграли чемпіонат світу з хокею 2025: історична перемога над Швейцарією

У неділю, 25 травня 2025 року, в Стокгольмі на арені Avicii Arena завершився фінальний матч чемпіонату світу з хокею, в якому збірна США здобула перемогу над командою Швейцарії з рахунком 1:0.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат вирішального поєдинку.
Основний час закінчився нульовою нічиєю - 0:0.
У овертаймі американцям вдалося вирвати перемогу. Єдиний гол забив нападник збірної США Тейдж Томпсон.
На 26-й хвилині матчу у ворота швейцарської команди був призначений булліт, який не зміг реалізувати Конор Гарланд.
Таким чином американці завоювали своє перше "золото" за останні 65 років.
Востаннє США ставали чемпіонами світу у 1960 році внаслідок перемоги на Олімпійському турнірі (того року окремо ЧС не проводили). Загалом же на рахунку США вже три "золота" (перший ЧС вони виграли у 1933 році), по дев'ять срібних та бронзових нагород на рівні світової першості.
Збірна США демонструвала потужну гру на турнірі. У чвертьфіналі американці обіграли Фінляндію з рахунком 5:2, а в півфіналі здолали господарів турніру - Швецію - з рахунком 6:2.
Збірна Швейцарії не пропустила жодної шайби у основний час у матчах плей-офф чемпіонату світу. Востаннє швейцарці пропускали у матчі з Казахстаном на груповій стадії турніру.
У чвертьфіналі команда обіграла Австрію з рахунком 6:0, а в півфіналі розгромила Данію - 7:0.
Для Швейцарії це вже четверте "срібло" в історії чемпіонатів світу (1935, 2013, 2018, 2025).
У матчі за третє місце збірна Швеції впевнено перемогла Данію з рахунком 6:2.
Після безгольового першого періоду шведи взяли ініціативу в свої руки, закинувши три шайби в другому періоді та ще три в третьому. Данці відповіли двома шайбами, але цього було недостатньо для камбеку.
Це друга поспіль бронзова медаль для Швеції на чемпіонатах світу, а для Данії - найвище досягнення в історії участі в турнірі.
Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу з хокею 2025 року в Дивізіоні IA, що проходив у Сфанту-Георге, збірна України посіла третє місце серед шести команд. Це дозволило українцям зберегти місце в другому за силою дивізіоні на наступний рік.
Також наші збірники вже дізналися всіх суперників на ЧС-2026.