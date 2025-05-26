США выиграли чемпионат мира по хоккею 2025: историческая победа над Швейцарией

США - Швейцария: как прошел финал ЧМ-2025

Основное время закончилось нулевой ничьей - 0:0.

В овертайме американцам удалось вырвать победу. Единственный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон.

На 26-й минуте матча в ворота швейцарской команды был назначен буллит, который не смог реализовать Конор Гарланд. США выиграли ЧМ-2025 по хоккею (фото: facebook.com/iihfhockey)

Таким образом американцы завоевали свое первое "золото" за последние 65 лет.

Последний раз США становились чемпионами мира в 1960 году в результате победы на Олимпийском турнире (в том году отдельно ЧМ не проводили). В целом же на счету США уже три "золота" (первый ЧМ они выиграли в 1933 году), по девять серебряных и бронзовых наград на уровне мирового первенства.

Путь США к финалу

Сборная США демонстрировала мощную игру на турнире. В четвертьфинале американцы обыграли Финляндию со счетом 5:2, а в полуфинале одолели хозяев турнира - Швецию - со счетом 6:2.

Путь Швейцарии в финал

Сборная Швейцарии не пропустила ни одной шайбы в основное время в матчах плей-офф чемпионата мира. Последний раз швейцарцы пропускали в матче с Казахстаном на групповой стадии турнира.

В четвертьфинале команда обыграла Австрию со счетом 6:0, а в полуфинале разгромила Данию - 7:0.

Для Швейцарии это уже четвертое "серебро" в истории чемпионатов мира (1935, 2013, 2018, 2025)

Кто выиграл "бронзу" ЧМ-2025

В матче за третье место сборная Швеции уверенно победила Данию со счетом 6:2.

После безголевого первого периода шведы взяли инициативу в свои руки, забросив три шайбы во втором периоде и еще три в третьем. Датчане ответили двумя шайбами, но этого было недостаточно для камбэка.

Это вторая подряд бронзовая медаль для Швеции на чемпионатах мира, а для Дании - наивысшее достижение в истории участия в турнире.

Швеция уверенно победила Данию (фото: facebook.com/iihfhockey)