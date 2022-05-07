UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фильтрации не избежать. Оккупанты объяснили, как получить разрешение на передвижение в Мариуполе

Фото: оккупанты объяснили, как получить разрешение на передвижение в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жители Мариуполя без прохождения фильтрации не имеют права ходить по городу и даже уехать за его пределы. Для этого требуется соответствующее разрешение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Сначала нужно пройти проверку (фильтрацию) в одном из райотделов "МВД" в Мангуше, Новоазовске или Никольском или в пунктах пропуска Мангуш или Безымянное", - рассказывает он.

После нее, по словам Андрющенко, мариупольцам с справкой нужно обратиться в так называемую комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области.

"Третий документ, который должны получить мариупольцы для намека на свободное передвижение", - добавил советник мэра.

Как сообщалось, российские оккупанты 6 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня на территории "Азовстали" в Мариуполе. Захватчики обстреляли автомобиль, который ехал за гражданскими.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольДонбассВойна в Украине