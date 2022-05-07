Фильтрации не избежать. Оккупанты объяснили, как получить разрешение на передвижение в Мариуполе

Жители Мариуполя без прохождения фильтрации не имеют права ходить по городу и даже уехать за его пределы. Для этого требуется соответствующее разрешение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Сначала нужно пройти проверку (фильтрацию) в одном из райотделов "МВД" в Мангуше, Новоазовске или Никольском или в пунктах пропуска Мангуш или Безымянное", - рассказывает он.

После нее, по словам Андрющенко, мариупольцам с справкой нужно обратиться в так называемую комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области.

"Третий документ, который должны получить мариупольцы для намека на свободное передвижение", - добавил советник мэра.